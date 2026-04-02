В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе

Tекст: Катерина Туманова

«Проект этого протокола в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки. Как только он будет готов, мы начнем переговоры с Оманом, чтобы разработать совместный протокол», – сказал Гарибабади в интервью Sputnik.

Согласно проекту, в мирное время все суда, проходящие через Ормузский пролив, должны будут заранее получать необходимые разрешения и лицензии от Ирана и Омана. Новые правила предусматривают обязательное наличие соглашений с прибрежными государствами.

Дипломат отметил, что такой подход позволит повысить уровень безопасности в Ормузском проливе, а основная ответственность за ее обеспечение будет возложена на Иран и Оман.

Гарибабади подчеркнул, что требования будут направлены не на ограничение судоходства, а на облегчение движения судов, обеспечение их безопасного прохождения и предоставление необходимых услуг для беспрепятственного транзита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Более 30 стран, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление о намерении обеспечить защиту судоходства через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.