В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе
Разрабатываемые Ираном новые правила судоходства в Ормузском проливе в мирное время будут включать требование о получении разрешение на проход судов от Ирана и Омана, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
«Проект этого протокола в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки. Как только он будет готов, мы начнем переговоры с Оманом, чтобы разработать совместный протокол», – сказал Гарибабади в интервью Sputnik.
Согласно проекту, в мирное время все суда, проходящие через Ормузский пролив, должны будут заранее получать необходимые разрешения и лицензии от Ирана и Омана. Новые правила предусматривают обязательное наличие соглашений с прибрежными государствами.
Дипломат отметил, что такой подход позволит повысить уровень безопасности в Ормузском проливе, а основная ответственность за ее обеспечение будет возложена на Иран и Оман.
Гарибабади подчеркнул, что требования будут направлены не на ограничение судоходства, а на облегчение движения судов, обеспечение их безопасного прохождения и предоставление необходимых услуг для беспрепятственного транзита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Более 30 стран, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление о намерении обеспечить защиту судоходства через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.