По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
В МВД предупредили о фишинговых рассылках под видом начисления социальных выплат
Аферисты массово отправляют сообщения о несуществующих начислениях от государства на сумму от 34 тыс. 500 рублей для кражи личных данных граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Схема обмана строится на обещаниях быстрого получения средств, передает канал управления МВД на платформе Max.
Отмечается, что преступники сообщают, что Социальный фонд России перешел в онлайн-формат. Жертвам предлагают проверить свои начисления с помощью специального приложения всего за две минуты.
«Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке», – говорится в сообщении ведомства.
В мошеннической рассылке отмечается возможность узнать сумму без очередей и справок. После перехода по ссылке пользователя ждет фишинговый сайт. Там происходит сбор реквизитов банковских карт или скрытая установка вредоносного программного обеспечения под видом сервиса для расчета выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты замаскировали массовые вредоносные рассылки с помощью смешения разных алфавитов.
Ранее сообщалось, что злоумышленники создали поддельные ресурсы Следственного комитета для обмана граждан с перерасчетом выплат.
Эксперты зафиксировали кражу данных банковских карт у пожилых людей под видом начисления персональных надбавок от Социального фонда.