    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    15 апреля 2026, 02:50 • Новости дня

    В «Мошеловке» рассказали об обмане пенсионеров надбавками от Соцфонда

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники стали выманивать у пожилых людей данные карты или требовать установить вредоносное приложение под видом выплат от Социального фонда, сообщили пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) и сообщая о якобы положенной «персональной надбавке» или «дополнительном перерасчете», рассказали в «Мошеловке» РИА «Новости».

    Для получения несуществующей выплаты мошенники требуют назвать данные банковской карты или установить «приложение фонда», которое на самом деле является вирусом.

    Эксперты объяснили, что схема особенно распространена в апреле, когда проводится индексация пенсий, и мошенники используют этот повод для обмана граждан.

    В «Мошеловке» советуют при получении подобных звонков немедленно положить трубку и связаться с Социальным фондом по официальному номеру горячей линии.

    «Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону», – напомнили в «Мошеловке».

    Индексация пенсий, как напомнили специалисты, происходит автоматически, без необходимости звонков или подачи заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт «Мошеловки» сообщал, что мошенники перешли на городские звонки. Соцфонд сообщил о всплеске мошенничества с пенсионными доплатами. Jсновным маркером мошенничества от имени Социального фонда в МВД назвали требования предоставить персональные данные или реквизиты по телефону.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    14 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Джили-Моторс» отзывает в России 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas, сообщил Росстандарт.

    По информации с сайта ведомства, под отзыв попали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 года по настоящее время. Причиной стала вероятность попадания влаги и дорожных реагентов во внутреннюю часть датчика системы парковочного ассистента, что может вызвать его неисправность.

    Как уточняет Росстандарт, в некоторых случаях из-за использования предохранителя с неправильным номиналом защита цепи может не сработать при экстремальных условиях, таких как скопление снега с противогололедными реагентами. «Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера», – отмечается в сообщении.

    В рамках отзывной кампании на всех затронутых автомобилях бесплатно заменят предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на 5A, обновят программное обеспечение системы и проведут инспекцию работы парковочного ассистента. В компании пояснили, что отзыв распространяется на автомобили, произведенные с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

    Владельцев уведомят письмом или по телефону с просьбой прибыть в дилерский центр для бесплатного ремонта. Самостоятельно проверить, относится ли их машина к числу отзываемых, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

    В сентябре 2025 года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    В декабре «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    14 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Мишустин заявил о резком росте спроса на техспециалистов в России

    Мишустин: Спрос на технические профессии в России превысил предложение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на сотрудников технических специальностей в России существенно превышает предложение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, в стране фиксируется растущий дефицит специалистов таких направлений, как электромеханики, литейщики, сварщики, а также операторы установок и машин, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что в прошлом году был составлен подробный семилетний прогноз потребности в кадрах по регионам, отраслям, профессиям и квалификациям на основе данных сотен тысяч компаний. Такой же анализ провели еще для 500 ключевых предприятий, играющих важную роль в реализации национальных проектов технологического лидерства.

    «Все больше требуется сотрудников в основном технической направленности – это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз», – подчеркнул премьер.

    Ранее эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.

    14 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии станет особым приоритетом Росатома, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Выступая перед журналистами, Лихачев отметил, что для реализации проекта потребуется дополнительная мобилизация ресурсов, передает РИА «Новости».

    «Дополнительная мобилизация для решения этого вопроса (АЭС «Пакш-2») в Венгрии тоже будет необходима. Мы можем обещать, что это будет наш особый приоритет, и как это было в самые сложные годы», – подчеркнул он.

    Лихачев напомнил, что проект уже прошел через серьезные испытания, такие как последствия пандемии, санкционное давление и прямые попытки оказать влияние на его реализацию. Несмотря на это, работа над АЭС «Пакш-2» продолжается.

    Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор украинцу за попытку подрыва поста ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд назначил Андрею Гулаю наказание в виде двенадцати лет лишения свободы за попытку совершения теракта.

    Как передает ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Андрея Гулая виновным в попытке подрыва военного поста на территории Херсонской области. Суд установил, что Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту с целью организации подрыва и убийства военнослужащих ВС РФ.

    На подступах к посту Андрей Гулай был обнаружен и задержан. Согласно решению суда, мужчина проведет двенадцать лет в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года он отбудет в тюрьме. Представитель суда отметил, что приговор уже вынесен и подлежит исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Украины получил шесть лет лишения свободы за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.

    14 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Пропавшую трехлетнюю девочку из Самарской области нашли и доставили в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка, которую искали в Самарской области после пропажи, была обнаружена местными жителями и доставлена в центральную районную больницу.

    О госпитализации найденной трехлетней девочки сообщил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Михаил Жилин, передает ТАСС.

    Он заявил, что ребенок был найден в природной среде и оперативно доставлен в медицинское учреждение сотрудниками полиции.

    По словам Михаила Жилина, к поискам ребенка подключились более 400 человек, было выдано около 80 задач. В операции участвовали сотрудники полиции, следственного комитета, поисково-спасательные службы, водолазы и добровольцы из других регионов.

    Девочка пропала 13 апреля в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. По данным следственного управления СК России по Самарской области, она ушла гулять со старшими детьми и не вернулась.

    Позже ребенка обнаружили в соседней деревне, после чего доставили в больницу. Уголовное дело по факту исчезновения ребенка было возбуждено сразу после пропажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области развернули операцию по поиску малолетней жительницы деревни Сухарь Матак, которая ушла из дома.

    В Иркутске разыскивают шестнадцатилетнего подростка, пропавшего по дороге в лицей.

    Обе школьницы, пропавшие в Нижнем Тагиле, уже вернулись домой и чувствуют себя хорошо.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    15 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупные операторы мобильной связи уведомляют клиентов о возможных затруднениях при работе приложений в случае активированного VPN.

    В приложении МТС, например, выводится предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Мегафон рекомендует отключить VPN для корректной работы: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Аналогичную рекомендацию дает Билайн, отмечая, что без VPN приложение функционирует лучше, передает РИА «Новости».

    Сервисы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ для пользователей, которые заходят в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» сообщает: «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора».

    В апреле ряд популярных российских онлайн-сервисов, включая приложения ретейлеров и маркетплейсов, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», стали предупреждать пользователей о включенном VPN.

    В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что необходимо снизить уровень использования VPN в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры рекомендовало сайтам блокировать VPN-трафик с 15 апреля, а также ведомство решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году. Кремль отметил поддержку россиянами цифровых ограничений ради безопасности.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

