В МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда

Tекст: Ирма Каплан

«Информирует, даже несмотря на то, что не существует! С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру – Социальный фонд России (СФР)», – говорится в информационном посте ведомства.

В нем также приводится пример мошеннической рассылки, ориентированной на пенсионеров.

«Пенсионный фонд информирует: вы уже три раза проигнорировали данное сообщение* от администрации канала и это последнее напоминание. <...> Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки. <...> Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», – гласит мошенническое сообщение.

В МВД призывали провести беседу с родственниками старшего поколения, разъяснить им эту информацию, показать примеры фэйков, поддельных документов, вредоносных приложений. Напомнив, что с мошенниками нельзя коммуницировать и вступать в переписку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, злоумышленники все чаще прибегают к использованию фейковых переписок с украинскими спецслужбами, чтобы запугать граждан в рамках схемы «фейк-босс», предупредили в МВД.