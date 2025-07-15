Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
«ЮГК» полностью перешла в собственность Росимущества
Государство стало единственным владельцем управляющей компании «ЮГК» после передачи 100% доли в организацию Росимущества, что зафиксировано в реестре.
Управляющая компания «ЮГК» официально передана в собственность государства. Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, все 100% акций организации теперь принадлежат Росимуществу. В реестр внесли соответствующие изменения 15 июля, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили о задержании в Челябинске владельца ООО «Управляющая компания ЮГК» и президента ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова, который якобы пытался покинуть Россию. При этом представитель ЮГК опроверг информацию о задержании президента компании.