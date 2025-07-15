«ЮГК» полностью перешла в собственность Росимущества

В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»

Tекст: Дарья Григоренко

Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».