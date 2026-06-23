Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Лавров усомнился в умственном здоровье лидеров Евросоюза
Министр иностранных дел Сергей Лавров сыронизировал над требованиями европейских политиков, выдвинувших невыполнимые условия для начала диалога по ситуации на Украине.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнения в адекватности руководителей стран Европы после их инициатив по разрешению конфликта, передает ТАСС.
«Там ни о каком балансе интересов вообще речи не идет. Там требование немедленно остановиться, не освобождая незаконно удерживаемые территории ДНР, в том числе закрыть глаза на то, что на остающейся территории Украины будут развернуты оккупационные силы во главе с британцами и французами», – заявил министр во время круглого стола по украинскому вопросу.
По словам дипломата, западные страны требуют от Москвы репараций. Кроме того, они планируют продолжать поставки вооружений Киеву, используя для этого замороженные российские активы. Лавров подчеркнул, что лишь после выполнения всех этих требований европейские лидеры готовы приступить к переговорам с Россией.
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