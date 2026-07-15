Медведь растерзал пенсионера в Магаданской области

СК: Медведь насмерть загрыз мужчину в Магаданской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия произошла на окраине поселка Ола, об этом сообщает РИА «Новости». Следователи уже начали доследственную проверку по факту гибели человека от лап хищника.

«В ходе проверки установлено, что 15 июля на окраине поселка Ола Ольского района, недалеко от реки Ола, медведь напал на 62-летнего местного жителя. В результате нападения мужчина погиб», – заявили в региональном управлении Следственного комитета.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. На теле погибшего обнаружены рваные раны, характерные для нападения дикого зверя. В настоящее время охотоведы ведут поиски медведя, чтобы его обезвредить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе белый медведь напал на семью с ребенком на севере Красноярского края.

Осенью прошлого года врачи в Приморье спасли пострадавшего от когтей хищника сборщика шишек.