Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
В Новосибирске ребенок погиб от удара током из-за водосточной трубы
Несовершеннолетний в Новосибирске случайно коснулся водосточной трубы на прогулке и погиб от удара электрическим током, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Трагический инцидент произошел в Дзержинском районе города, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По информации ведомства, 10-летний мальчик во время прогулки дотронулся до водосточной трубы. Конструкция оказалась под электрическим напряжением, в результате чего ребенок получил сильный удар током и скончался на месте.
Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле семилетнего мальчика госпитализировали в Иркутской области после удара электрическим током.
Ранее в Калининградской области подросток получил смертельную электротравму на опоре трансформаторной подстанции.
В марте следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка от удара током на крыше гаража в Барнауле.