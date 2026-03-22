В Барнауле ребенок погиб от удара током на крыше гаража

В Барнауле завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током

Tекст: Дарья Григоренко

По данным правооохранительных органов, трагедия произошла около 18.00 по местному времени. Дети находились на крыше гаража и задели электропровод, что привело к трагедии, передает РИА «Новости».

Мальчик 2014 года рождения скончался на месте, второй ребенок, родившийся в 2016 году, был доставлен в больницу. По информации минздрава Алтайского края, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, а его законный представитель отказался от госпитализации.

На месте происшествия работают правоохранители, проводится осмотр территории. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Алтайского края контролирует расследование обстоятельств гибели ребенка, а также проверяет исполнение законодательства о безнадзорности несовершеннолетних.

