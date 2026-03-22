В Барнауле ребенок погиб от удара током на крыше гаража
В Барнауле завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током
В Барнауле один ребенок погиб, а второй получил травмы в результате удара электрическим током, возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре управления Алтайским краем.
По данным правооохранительных органов, трагедия произошла около 18.00 по местному времени. Дети находились на крыше гаража и задели электропровод, что привело к трагедии, передает РИА «Новости».
Мальчик 2014 года рождения скончался на месте, второй ребенок, родившийся в 2016 году, был доставлен в больницу. По информации минздрава Алтайского края, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, а его законный представитель отказался от госпитализации.
На месте происшествия работают правоохранители, проводится осмотр территории. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Алтайского края контролирует расследование обстоятельств гибели ребенка, а также проверяет исполнение законодательства о безнадзорности несовершеннолетних.
