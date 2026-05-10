Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.3 комментария
Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
Глава азербайджанского государства резко раскритиковал иностранных политиков, посещающих армянскую столицу, указав на их бездействие в период обострения ситуации в 2020 году.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал визиты представителей европейских стран в соседнюю республику, передает РИА «Новости». По его мнению, звучащие там высказывания не имеют под собой реальной основы.
«Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», – сказал Алиев.
Политик также отметил низкий уровень доверия к этим деятелям на родине. Он подчеркнул, что коэффициент внутренней поддержки подобных европейских лидеров в собственных странах составляет всего 10-15%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европейский парламент в саботаже мирного процесса на Кавказе.
Азербайджанский лидер предупредил об опасности западного подстрекательства к новому конфликту.
Ранее он охарактеризовал слова европейских дипломатов об агрессивных планах Баку инсинуациями.