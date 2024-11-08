Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к войне

Ильхам Алиев заявил о подстрекательстве Армении к войне западными странами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии парка Победы в Баку, заявил о том, что некоторые западные государства подстрекают Армению к новой войне с Азербайджаном, передает ТАСС.

Алиев выразил обеспокоенность, что эти государства, являющиеся, по его мнению, антиазербайджанскими силами, исламофобами и азербайджанофобами, могут привести армянское государство к трагедии. Президент подчеркнул, что в своих официальных выступлениях и контактах с армянской стороной он предупреждал о необходимости не поддаваться на подстрекательства.

По словам Алиева, западные государства, которые считают себя друзьями Армении, готовы пожертвовать ею ради дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа. Президент отметил, что Армения должна отказаться от политики вооружения, иначе она подвергнется опасности.

Алиев заверил, что Азербайджан не стремится к войне, так как уже добился территориальной целостности и государственного суверенитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Армении подтвердил факт, что посол Азербайджана угрожал на приеме в Брюсселе армянскому коллеге, и выразил надежду на согласование всех пунктов мирного соглашения с Баку. Ереван выразил надежду на согласование всех пунктов мирного соглашения с Баку.