  • Новость часаЭксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу
    Украина потребовала признать суда «теневого флота» законными военными целями
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Александр Овечкин стал безработным
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    На автотрассе Донецк – Мариуполь частично обрушился мост
    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    Запущен сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина»
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

    Комментарии (6)
    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

    Комментарии (4)
    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

    Комментарии (3)
    29 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    МИД назвал главное условие для переговорщика от Евросоюза

    МИД назвал отсутствие «гнусностей» в адрес России условием для переговорщика ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приемлемым кандидатом для ведения переговоров от лица Евросоюза мог бы стать человек, не допускавший резких высказываний и поступков против России, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», – подчеркнул дипломат в беседе с RTVI, передает ТАСС.

    По словам Галузина, при наличии потребности в подобных услугах подходящий кандидат обязательно найдется. Главным критерием остается отсутствие негативного багажа в отношениях с российской стороной.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний главным требованием к европейскому дипломату.

    Глава евродипломатии Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    Позже заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал страны Европы отказаться от языка ультиматумов для возобновления диалога.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.

    Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».

    Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.

    «Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.

    Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.

    В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    Цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам

    Стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла 496 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах демонстрирует уверенный рост, вплотную приблизившись к психологической отметке в 500 долларов за тысячу кубических метров.

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с отметки 494,3 доллара, прибавив 2,9%. К середине дня котировки достигли 496 долларов за тысячу кубометров, показав рост на 3,3% к расчетной цене предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    Весной газовый рынок также демонстрировал высокую волатильность. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость впервые с начала 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение текущего года было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Однако эти показатели далеки от исторических максимумов 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала рекордных 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа на европейских торгах выросла почти на 2%.

    Неделей ранее котировки на европейских хабах преодолели отметку в 504 доллара за тысячу кубических метров.

    В начале июня цена июльских фьючерсов превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вверх

    Стоимость европейского газа увеличилась почти до 514 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки энергоресурсов продемонстрировали рост более чем на 2%, вплотную приблизившись к отметке в 514 долларов за тыс. кубических метров.

    В ходе торгов во вторник стоимость энергоносителей на лондонской бирже ICE пошла вверх, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открылись небольшим снижением, однако к середине дня показатель прибавил 2,2%. Базовая расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 502 доллара за тыс. кубометров.

    Резкие колебания стоимости наблюдаются с весны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальных значений показатель достигал в марте. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    На фоне этих событий котировки достигали 853 долларов за тыс. кубометров. При этом абсолютный исторический рекорд стоимости энергоресурсов на европейских площадках был зафиксирован весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость топлива на европейских биржах поднялась выше 504 долларов.

    В начале июня биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Захарова сравнила кондиционер фон дер Ляйен с опахалом сюзерена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен: это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

    Официальный представитель МИД  Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с охлаждением воздуха в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, передает радио Sputnik.

    По ее словам, сохранение комфортных условий только для руководства демонстрирует укоренившуюся колониальную логику европейских чиновников.

    «Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное», – заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что из-за сильной жары в здании Еврокомиссии отключили кондиционеры с первого по седьмой этажи. При этом ограничение не коснулось 13-го этажа, где работает Урсула фон дер Ляйен, и верхних этажей, занимаемых еврокомиссарами. Сотрудники ведомства назвали происходящее «феодализмом» и «позором».

    Дипломат добавила, что в европейском обществе исторически закрепилось разделение на «рабов и хозяев». Она отметила, что руководство Еврокомиссии продолжает жить в парадигме средневекового сюзерена и вассалов, которые вынуждены экономить, в то время как элита сидит с вентиляторами в своих башнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал частичное отключение кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Еврокомиссия урезала дроновый транш Киеву до 3,9 млрд евро

    ЕК выделила Киеву на дроны 3,9 млрд евро вместо обещанных 5,9 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев получит на закупку передовых беспилотников 3,9 млрд евро, хотя изначально размер первого европейского транша должен был составить 5,9 млрд.

    О решении Еврокомиссии объявили в Брюсселе 30 июня, передает ТАСС. Киев получил первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро из программы объемом 90 млрд евро, хотя ранее ему обещали 5,9 млрд евро.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Сегодня мы предоставляем первый транш в 3,9 млрд евро на продвинутые беспилотные технологии Украине». Она подчеркнула, что оставшиеся деньги последуют позже.

    До этого Еврокомиссия планировала направить Киеву первый платеж на беспилотники в объеме 5,9 млрд евро до конца июня, однако фактический размер транша оказался ниже изначально названной суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за доработки механизма контроля этих средств.

    Еврокомиссия направляет Киеву первую часть транша в 3,2 млрд евро из нового кредита общим объемом 90 млрд евро.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из программы на 90 млрд евро, из которых 5,9 млрд евро предназначены для военных нужд и закупки беспилотников.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Совет ЕЭК продлил на год нулевые пошлины на некоторые виды топлива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евразийская экономическая комиссия продлила на год действие нулевых ввозных пошлин на бензин, дизель, авиационное и судовое топливо, а также другие газойли.

    В сообщении поясняется: «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении срока действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей», передает ТАСС.

    Одним решением были также установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизельное, судовое и авиационное топливо до 30 июня 2026 года.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года для стабилизации внутреннего топливного рынка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса и стабилизации рынка.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 10:06 • Новости дня
    Глава ЕП призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

    Глава ЕП Метсола призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что европейцы не хотят видеть публичные конфликты между институтами Евросоюза и призвала руководство ЕС прекратить демонстрировать неспособность выступать с единых позиций.

    Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с критикой руководства объединения из-за неспособности выступать с единых позиций, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что граждане не хотят наблюдать за тем, как различные ведомства в Брюсселе открыто конфликтуют.

    «Европейцы не хотят видеть, как институты ЕС в Брюсселе публично атакуют друг друга. Никто не выигрывает от взаимных обвинений, и это не работает, если мы не говорим единым голосом», – заявила политик.

    Подобные заявления прозвучали на фоне обострения отношений между Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Европейской службой внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Основным предметом спора стал вопрос о том, кто должен играть ведущую роль во внешней политике. В дискуссию также оказался вовлечен председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Метсола подчеркнула, что рядовых избирателей совершенно не интересуют внутренние политические разборки и попытки найти виноватых в неудачах. По ее мнению, европейским институтам необходимо сфокусироваться исключительно на достижении конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас стал столкновением двух моделей будущего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии спровоцировала процесс ослабления позиций руководителя европейской дипломатии.

    Сама Каллас стремительно теряет поддержку внутри институтов ЕС из-за неумения выстраивать конструктивные отношения.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли на спад

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник котировки газовых фьючерсов на европейском рынке продемонстрировали снижение, опустившись за отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах снизилась в начале торгов, передает РИА «Новости».

    Открыв сессию на уровне 499,1 доллара, к девяти часам утра по московскому времени показатель опустился до 497,7 доллара за тысячу кубометров. Снижение составило почти 1% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

    Весной газовые котировки демонстрировали высокую волатильность. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средние цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов впервые за год. Как отметил генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби, «повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре» привело к локальному максимуму в 853,7 доллара 19 марта.

    Однако уже в апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%, установившись в районе 540 долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце цены лишь кратковременно, с 15 по 20 мая, преодолевали отметку в 600 долларов. Текущие показатели значительно уступают историческим рекордам 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала беспрецедентных 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Позже котировки на лондонской площадке ICE опустились до отметки 493 доллара.

    В конце прошлой недели биржевая цена газа в Европе удержалась около 478 долларов.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла полный запрет шенгенских виз россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия дала понять, что обсуждаемый в СМИ полный запрет на визы россиянам не рассматривался, а вместо него готовятся точечные ограничения, заявил заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    В Брюсселе пояснили, что сообщения о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России не отражают реальных планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил: «Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса».

    Ламмерт напомнил, что еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал странам союза уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении заявлений россиян.

    По его словам, в ноябре 2025 года Евросоюз ввел дополнительные ограничения, после чего многократные шенгенские визы гражданам России в принципе больше не выдаются. Новые меры, которые готовятся сейчас, также будут носить целевой характер и станут частью обновленного визового кодекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минэкономразвития России допустили риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам после запрета на оформление мультивиз.

    Еврокомиссия совместно со странами ЕС обсуждала новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз.

    Позднее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз и оставила возможность получать только однократные въездные разрешения.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Евросоюз снизил планку заполнения газовых хранилищ перед зимой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90 до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах Евросоюза к началу зимнего сезона, заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Европейский союз принял решение понизить необходимый уровень заполнения подземных хранилищ газа с 90% до 80%, передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что такое решение принято из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и возможных перебоев в логистике.

    «Государства-члены и комиссия договорились в рамках Координационной группы по газу, что 80% уровня запасов достаточно для обеспечения зимних поставок», – подчеркнула Итконен. По ее словам, это позволит перенести импорт около 10 млрд кубометров топлива на зимний период, когда мировая добыча будет выше. Следующее заседание профильной группы ЕС состоится 30 июня.

    Обязательные нормативы по запасам энергоносителей ввели в 2022 году после сокращения российского импорта. В 2025 году действие правил продлили до 2027 года, сделав их более гибкими. Ранее издание Financial Times отмечало, что из-за холодной зимы и проблем на рынке сжиженного природного газа Европа может подойти к новому сезону с минимальными запасами за последние 15 лет. Ожидается, что к октябрю хранилища заполнят лишь на 76%.

    Российские власти ранее указывали, что отказ Запада от отечественных углеводородов стал серьезной ошибкой. Позиция Москвы заключается в том, что европейские потребители попадают в новую зависимость из-за высоких цен, при этом продолжая закупать российское топливо через посредников с существенной переплатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предупредило о риске нехватки природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии.

    Накануне аналитики спрогнозировали вхождение Европы в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами топлива.

    Комментарии (0)
    Главное
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    Bloomberg: Ракеты ВСУ стали угрожать половине территории России
    Украина и Швеция заключили соглашение о покупке 16 истребителей Gripen E
    Россия заняла второе место в рейтинге темпа роста благосостояния
    Gallup: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией
    Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике
    Во Владивостоке поймали переплывшего Амурский залив гималайского медведя

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию

    «Цирк с элементами садизма». Такими словами очевидцы описывают то, что происходит на российско-эстонской границе с прибалтийской стороны. Как эстонские чиновники создали едва ли не пыточный режим прохождения пограничных формальностей и зачем им это понадобилось? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации