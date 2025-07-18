Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Стало известно о рекордных выплатах Польше из бюджета ЕС
В рамках нового семилетнего бюджета ЕС Польша получит рекордные 123,5 млрд евро, что значительно превышает выплаты другим странам союза.
Польша получит рекордную сумму из бюджета Евросоюза – 123,5 млрд евро, сообщил евродепутат Анджей Халицкий, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что такую историческую выплату обеспечила твердая позиция еврокомиссара по бюджету Петра Серафина и новые семилетние финансовые рамки, которые начнут действовать с 2028 года. В национальный конверт, фонд солидарности и фонд сельского хозяйства войдет более 520 млрд злотых.
Евродепутат отметил, что ни одна другая страна ЕС не приблизилась к такому уровню выплат: на втором месте оказались Италия и Испания с 90 и 88 млрд евро соответственно. Польша рассчитывает получить дополнительные средства из специальных фондов Евросоюза, включая фонд поддержки приграничных регионов, пострадавших или находящихся под угрозой из-за событий на польско-белорусской границе и войны на территории Украины.
Планируется, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты ЕС на период после 2027 года. MFF устанавливают лимиты расходов на общие направления политики и ежегодные бюджеты союза, что позволяет тратить средства упорядоченно и в пределах установленных норм. Разработка таких рамок традиционно сопровождается спорами между странами ЕС по поводу приоритетов.
В настоящее время в ЕС действует семилетний бюджет, принятый в 2020 году, где главным приоритетом объявлена политика «зеленого перехода» и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Однако такая политика вызвала критику из-за негативного влияния на различные отрасли экономики Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. СМИ сообщили о хаосе вокруг нового бюджета Евросоюза. Власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета.