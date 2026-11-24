Tекст: Борис Джерелиевский

Депутаты парламента Финляндии поддержали идею построить мощную оборонительную систему вдоль границы с Россией, выдвинутую командованием финских вооруженных сил. Финские острословы уже прозвали ее «линией Стубба» по аналогии с линией Маннергейма. Основу этих сооружений должны составить противотанковые заграждения, так называемые зубы дракона.

По словам командующего финскими сухопутными силами генерал-лейтенанта Паси Вялимяки, финские военные внимательно изучают опыт боев на Украине и пришли к выводу, что ведущую роль в них играют «обширные оборонительные линии и противотанковые заграждения, которые замедляют наступление противника». Именно из-за них, говорит он, «ни одна из сторон не нашла надежного способа прорвать их и вернуться к активному передвижению и маневрированию».

Стоит сказать, что заявление генерала выглядит нелепым, если не сказать более. В реальности ход украинской спецоперации показал совершенно иное. Маневры войск действительно ограничены, однако причиной тому отнюдь не противотанковые заграждения. Единственный раз, когда оборонительная линия сыграла значительную роль, – провал украинского контрнаступления в Запорожской области в 2023 году. Но и тогда в большинстве случаев атакующих уничтожали до подхода к линии укреплений: на вынесенных минных полях, огнем РСЗО, штурмовых вертолетов и ударных дронов.

Решающую роль играют меры активной обороны, а не фортификация. После тотального внедрения FPV-дронов ситуация изменилась радикально. Они стали главной угрозой не только для танков и БМП, но и для любой техники и пехоты, и именно они ограничивают «активное передвижение и маневрирование», сделав оборонительные линии второстепенными.

Примечательно, что возведенные Киевом укрепленные линии стоят пустыми. Живой силы, чтобы посадить ее в окопы и дзоты, не хватает, но дело не только в этом: задачу обороны гораздо лучше решают БПЛА.

Забавно и другое. Если Финляндия действительно выстроит «линию Стубба» вдоль границы с Россией, протяженность которой 1,34 тыс. км, ее некому будет ни защищать, ни обслуживать.

Все сухопутные силы страны в мирное время насчитывают 14 тыс. человек. Если посадить их всех в окопы, на километр линии придется десять человек, то есть отделение.

Но так не бывает: на каждого бойца на передовой приходится около трех в тылу. Укрепления нужно постоянно обслуживать, потому что они подвергаются атмосферным воздействиям. Кроме них нужны полевые склады с боеприпасами, электрические подстанции, помещения для личного состава (он не может и не станет постоянно жить в блиндажах), системы связи и рокадные дороги, без которых линию не обеспечить. Для всего этого нужны люди и техника.

При полной мобилизации вооруженные силы Финляндии составят в самом благоприятном случае около 280 тыс. человек, из которых три четверти придется на сухопутные войска. Если большую часть отправить на оборону и обслуживание гипотетической «линии Стубба», то людей, возможно, хватит.

Но ни одна страна не может в мирное время жить с полностью мобилизованной армией. Маршал Борис Шапошников говорил: «Мобилизация есть война, и иного понимания ее мы не мыслим». Мобилизация включает военный режим функционирования, накладывает на страну финансовые и социальные ограничения и фактически втягивает ее в «войну на истощение» еще до начала боевых действий.

Если же просто отрыть противотанковый ров, поставить «зубы дракона», натянуть проволоку и забыть про все эти сооружения, то такого напряжения не потребуется. Правда, и от «линии» через несколько лет мало что останется.

Почему же, несмотря на очевидную абсурдность затеи, она получила поддержку в финском парламенте и даже среди генералитета? Тому есть социально-психологические причины.

Прежде всего, несколько поколений финнов воспитаны на мифологизированном представлении о советско-финской войне 1939–1940 годов, известной в Финляндии как «Зимняя война». Этот проигранный Хельсинки конфликт подается как «победа»: маленькая, но отважная Суоми в жестокой борьбе с «Восточным колоссом» отстояла свою свободу и независимость. Важнейшая роль в этом отводится линии Маннергейма и действиям диверсионных групп.

В реальности, отдавая должное стойкости финнов, нужно признать, что трудности начала войны были связаны прежде всего с логистическими и организационными просчетами командования РККА. После того как их устранили, линия Маннергейма была прорвана Красной армией, финская армия потерпела поражение, и Хельсинки был вынужден принять советские требования.

Но нынешние финны убеждены в несокрушимости линии Маннергейма. А раз, по их представлению, дело идет к очередной войне с Россией, им срочно нужна какая-нибудь «линия», потребность в которой заложена на подсознательном уровне и у граждан, и у политиков, и даже у профессиональных военных.

Вопрос о целесообразности масштабных противотанковых сооружений упирается не только в силы и средства для их создания и обслуживания, но и в изменившуюся роль тяжелой бронетехники. Танк перестал быть «тараном», орудием прорыва обороны. Он не ушел с поля боя, но его роль изменилась: теперь это не «ударный кулак», а подвижная бронированная огневая точка, средство поддержки пехоты, чья стихия – огневой налет, часто с закрытой позиции, и быстрый отход.

Танк адаптируется к новой реальности, но предпосылок к тому, что он в ближайшее время вернет себе роль главной ударной единицы, не наблюдается. А раз так, вкладывать огромные средства в масштабные противотанковые укрепления едва ли целесообразно.

Многие военачальники пока не осознали этих изменений. Значительные потери израильской бронетехники в Южном Ливане от FPV-дронов «Хезболлы» связаны с тем, что израильское командование не сразу поняло: танки, основа сухопутных войск ЦАХАЛ, перестали быть главной силой на поле боя.

Если даже генералам воюющей армии это не очевидно, то политикам финского парламента, которые черпают сведения о конфликте на Украине из версий, транслируемых Киевом, и из устаревших мифов холодной войны о «танковом рывке России до Ла-Манша», еще труднее. Тут, конечно, без противотанковых рвов и надолбов не обойтись.

У затеи есть и еще одна цель. Значительная часть финского общества недовольна новой политикой Хельсинки с ее отчетливо антироссийским вектором. Дело не в сантиментах: многие, чьи предприятия были ориентированы на российский рынок, российское сырье и туристический бизнес, несут колоссальные убытки или обанкротились. Обращение к привычному финскому архетипу, строительству оборонительной линии, должно стать и элементом психологической подготовки к войне, и «доказательством» правильности международной политики властей.

Так что с практической точки зрения проект выглядит бессмысленным. Но главное, у России нет никаких намерений вторгаться в Финляндию, как и в любую другую страну.

Но даже если в качестве агрессора выступит сама Финляндия или предоставит свою территорию как плацдарм для атаки на нашу страну, ответная со стороны России наземная операция практически исключена. Финляндия просто в силу своего географического положения будет угрожать ключевым городам российского Северо-Запада - Калининграду и Санкт-Петербургу.

И как неоднократно предупреждало российское руководство, ответ на такую агрессию будет включать все виды и способы обороны, включая самые разрушительные. И для их применения России точно в любом случае не понадобится ни один солдат на финской территории - будет достаточно ракетно-ядерного удара. Против которого любые «линии Стубба» полностью бесполезны.