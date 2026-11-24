Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
ЕС изъял грузинский НПЗ из санкционного списка
ЕС изъял грузинский НПЗ в Кулеви из санкционного списка после отказа от российской нефти, сообщили грузинские СМИ во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
У НПЗ был испытательный срок до конца января 2027 года, с августа он уже не принимает российскую нефть, заменив ее сначала казахской, а затем ливийской.
На данный момент НПЗ принял на обработку уже более 350 тыс. тонн сырой нефти из Ливии четырьмя партиями.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно логичным» изъятие НПЗ из санкционного списка и «приветствовал» это.
«Положительно оцениваем это решение, – сказал он. – Не было никаких фактов для санкционирования Кулеви».
В год НПЗ в Кулеви, ранее принимавший нефть России, может обрабатывать 1,2 млн тонн сырой нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви впервые получил на обработку нефть из Ливии в рамках плана замены российского сырья.
Летом Евросоюз поставил заводу условие отказаться от российской нефти для исключения из санкционного списка.
В июле МИД Грузии выразил сожаление из-за безосновательного внесения предприятия в санкционный пакет.