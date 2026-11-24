Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

У НПЗ был испытательный срок до конца января 2027 года, с августа он уже не принимает российскую нефть, заменив ее сначала казахской, а затем ливийской.

На данный момент НПЗ принял на обработку уже более 350 тыс. тонн сырой нефти из Ливии четырьмя партиями.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно логичным» изъятие НПЗ из санкционного списка и «приветствовал» это.

«Положительно оцениваем это решение, – сказал он. – Не было никаких фактов для санкционирования Кулеви».

В год НПЗ в Кулеви, ранее принимавший нефть России, может обрабатывать 1,2 млн тонн сырой нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви впервые получил на обработку нефть из Ливии в рамках плана замены российского сырья.

Летом Евросоюз поставил заводу условие отказаться от российской нефти для исключения из санкционного списка.

В июле МИД Грузии выразил сожаление из-за безосновательного внесения предприятия в санкционный пакет.