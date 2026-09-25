Россия стала лидером среди стран-импортеров грузинских спиртных напитков

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На втором месте среди стран-импортеров грузинских спиртных напитков Армения (более 3,6 млн литров на 20,6 млн долларов), на третьем – Украина (свыше 3,5 млн литров на 14 млн долларов).

Всего в страны первой десятки, вслед за Россией, Грузия с января по август продала спиртных напитков на 73,6 млн долларов.

Как сообщает business-media.ge, в январе-августе 2026 года Грузия продала за границу более 20 млн литров спиртных напитков на 163,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,8%.

В Россию поставки грузинских спиртных напитков упали в этом году на 13,3%.

Напомним, в первом квартале 2026 года Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.