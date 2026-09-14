Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
Трамп заявил об обсуждении с Киевом лицензий на Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Украиной по поводу передачи лицензии на производство менее сложной модификации ракет для систем Patriot.
По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для систем Patriot, передает «Интерфакс».
«Мы обсуждаем это (…), менее продвинутую версию», – ответил президент США журналистам на борту самолета.
Американский лидер также подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеются значительные запасы вооружений. По его словам, в настоящее время производство ракет Patriot достигло рекордных объемов.
В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что выдача лицензии Киеву не решит его проблемы в ближайшей перспективе. Он пояснил, что для наращивания производства и строительства заводов потребуются годы, даже если разрешение будет получено.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах Вашингтона и Киева по вопросу выдачи лицензии на производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Американские оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи соответствующих технологий украинской стороне из-за опасений конкуренции.
Президент США усомнился в целесообразности предоставления Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков.