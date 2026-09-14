Трамп заявил об обсуждении с Киевом лицензий на Patriot

Tекст: Вера Басилая

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для систем Patriot, передает «Интерфакс».

«Мы обсуждаем это (…), менее продвинутую версию», – ответил президент США журналистам на борту самолета.

Американский лидер также подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеются значительные запасы вооружений. По его словам, в настоящее время производство ракет Patriot достигло рекордных объемов.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что выдача лицензии Киеву не решит его проблемы в ближайшей перспективе. Он пояснил, что для наращивания производства и строительства заводов потребуются годы, даже если разрешение будет получено.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах Вашингтона и Киева по вопросу выдачи лицензии на производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Американские оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи соответствующих технологий украинской стороне из-за опасений конкуренции.

Президент США усомнился в целесообразности предоставления Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков.