Буданов заявил о подготовке Киева к переговорам в октябре

Tекст: Вера Басилая

Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о подготовке к новым консультациям. «Готовимся. На октябрь», – заявил он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС. При этом точное место проведения грядущей встречи чиновник не назвал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не исключает возобновления трехсторонних дискуссий, однако обсуждать конкретные сроки и локацию пока преждевременно. Владимир Зеленский, в свою очередь, выражал надежду на проведение переговоров с участием России и США этой осенью, предложив в качестве возможных площадок ОАЭ, Турцию или Швейцарию.

Предыдущий этап консультаций между представителями России, Украины и США прошел в Женеве 17–18 февраля.

Зеленский рассказал о планах США по зимней деэскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.