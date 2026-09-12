Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Буданов заявил о подготовке Киева к переговорам в октябре
Власти Украины готовятся к очередному раунду мирных переговоров в октябре, однако место будущей встречи пока остается неизвестным, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о подготовке к новым консультациям. «Готовимся. На октябрь», – заявил он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС. При этом точное место проведения грядущей встречи чиновник не назвал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не исключает возобновления трехсторонних дискуссий, однако обсуждать конкретные сроки и локацию пока преждевременно. Владимир Зеленский, в свою очередь, выражал надежду на проведение переговоров с участием России и США этой осенью, предложив в качестве возможных площадок ОАЭ, Турцию или Швейцарию.
Предыдущий этап консультаций между представителями России, Украины и США прошел в Женеве 17–18 февраля.
Зеленский рассказал о планах США по зимней деэскалации конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ