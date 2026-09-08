Axios: Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможность частичной деэскалации боевых действий на Украине в зимний период на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, сообщает Axios.

По словам Зеленского, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев в воскресенье после трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным в Кремле накануне. Зеленский отметил, что, по переданной ему информации, Россия готова к переговорам, однако сам он относится к этому со скепсисом из-за продолжающихся ударов российской армии.

«Мое ощущение, что Путин нуждается в Трампе», – сказал Зеленский, добавив, что российский лидер не хочет ссориться с президентом США перед промежуточными выборами в Америке. Он уточнил, что обсуждаются идеи деэскалации, касающиеся энергетических объектов, зернового экспорта, электроснабжения, а также поставок нефти и газа.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для восстановления диалога, а генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной. Он не исключил возможности новой трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России, хотя окончательное решение пока не принято.

По словам украинского лидера, США также поддерживают отдельный «зимний пакет» помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны и поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Зеленский добавил, что Украина уже сделала все возможные компромиссы и при этом настаивает на дополнительных санкциях против России как рычаге давления в переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.