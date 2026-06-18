В Кропивницком на Украине запретили включать русскоязычные песни и фильмы

Tекст: Денис Тельманов

Соответствующее решение поддержали 24 из 27 присутствовавших на заседании депутатов, передает РИА «Новости». Трое политиков воздержались от участия в процедуре.

«В Кропивницком ввели мораторий на публичное использование русскоговорящего продукта. За данное решение 18 июня проголосовали депутаты городского совета во время сессии», – говорится в сообщении.

Новые правила строго ограничивают воспроизведение русскоязычного аудио и видео в торговых центрах, магазинах, заведениях общепита и общественном транспорте.

Кроме того, под запрет попало проведение любых концертов, театральных постановок и клубных вечеринок с использованием материалов на русском языке.

Ограничения также распространяются на образовательные учреждения, спортивные объекты и коммунальные центры культуры.

Ранее, 12 июня, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что президент Владимир Зеленский подписал закон, полностью исключающий русский язык из списка подлежащих защите.

Масштабная кампания против российской культуры и языка на Украине активно ведется с 2014 года. В 2019 году был принят закон о государственном языке, обязывающий граждан использовать исключительно украинский во всех ключевых сферах жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков.

Ранее городской совет Полтавы ввел строгий запрет на русскоязычные книги и спектакли в общественных местах.

Весной аналогичный мораторий на демонстрацию культурных материалов на русском языке приняли депутаты Белгород-Днестровского в Одесской области.