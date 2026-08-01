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НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.
«Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.
Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.
НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.