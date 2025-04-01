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На МКАД произошла массовая авария, пострадали три человека
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД, пострадали три человека, сообщили в департаменте транспорта столицы во вторник.
Авария произошла на внутренней стороне 24 километра МКАД, у съезда №25, указал департамент в своем Telegram-канале.
Дептранс со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы указал, что там столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, движение затруднено на два с половиной километра, его ограничили на четырех полосах из пяти.
Между тем в столичной прокуратуре сообщили, что в аварии столкнулись шесть транспортных средств.
Ранее в марте из-за двух аварий на МКАД пострадал подросток.