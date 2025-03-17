Движение затруднено по четырем полосам МКАД из-за двух крупных ДТП

Tекст: Вера Басилая

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Первое ДТП произошло на внешней стороне 75-го километра МКАД, где столкнулись четыре транспортных средства. В результате аварии травмы разной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. Из-за происшествия движение на участке ограничено: транспорт может двигаться только по двум из пяти полос.

Второе ДТП произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД, где столкнулись пять транспортных средств. По предварительной информации, пострадавших в этом инциденте нет. На этом участке движение также затруднено и осуществляется по одной из пяти полос.

В связи с ситуацией столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты для объезда этих участков кольцевой дороги.

Ранее следственные органы ГСУ СК России возбудили уголовное дело после ДТП на Кожевнической улице в Москве, где пострадало шесть человек, в том числе двое детей.

До этого сообщалось, что пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы.