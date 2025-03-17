В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Движение затруднено по четырем полосам МКАД из-за двух крупных ДТП
На 75-м и 67-м км МКАД произошли две серьезные аварии, пострадал подросток, движение транспорта затруднено, сообщила Госавтоинспекция Москвы.
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Первое ДТП произошло на внешней стороне 75-го километра МКАД, где столкнулись четыре транспортных средства. В результате аварии травмы разной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. Из-за происшествия движение на участке ограничено: транспорт может двигаться только по двум из пяти полос.
Второе ДТП произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД, где столкнулись пять транспортных средств. По предварительной информации, пострадавших в этом инциденте нет. На этом участке движение также затруднено и осуществляется по одной из пяти полос.
В связи с ситуацией столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты для объезда этих участков кольцевой дороги.
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