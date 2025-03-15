Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы

Tекст: Вера Басилая

Водитель автомобиля BMW на Кожевнической улице в центре Москвы выехал на тротуар, где находились пешеходы. По информации прокуратуры, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии несколько человек получили травмы и им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Координацией работы правоохранительных органов на месте занимается прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство продолжает следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что авария произошла с участием двух автомобилей – BMW и «Мерседес». После столкновения одна из машин сбила людей, а вторая перевернулась на проезжей части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек.

Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.

До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.