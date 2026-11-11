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ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
Минпромторг: В России вступил в силу ГОСТ на блюда русской кухни
В России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.
Отечественные рестораторы получили возможность использовать технологические карты из вступившего в силу нового госстандарта на блюда традиционной русской кухни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.
«ГОСТ уже действует», – заявили в ведомстве.
В первую редакцию стандарта вошли 132 блюда, среди которых борщ, щи, бефстроганов, колобки и компот. Документ также предусматривает использование традиционных русских приправ, таких как хрен и горчица. В дальнейшем список планируется регулярно пересматривать и обновлять.
ГОСТ предназначен для индустрии питания и содержит подробное описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, а также способы подачи и технологические особенности приготовления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об утверждении единого госстандарта на блюда традиционной русской кухни.
Во вторник Роскачество сообщило о передаче согласованного документа на утверждение в Росстандарт.
В апреле ведомство анонсировало скорое завершение общественного обсуждения ГОСТа.