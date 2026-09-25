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Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате случайного падения с лестницы в гостинице, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения, отметили в полиции.
Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил, что трагическая смерть музыкального критика стала следствием несчастного случая. По его словам, камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент падения, пишут «Вести».
«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», – рассказал Беззубов.
Сотрудники правоохранительных органов, изучив видеозаписи, подтвердили отсутствие посторонних лиц на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика также назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.
В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы. Напомним, что семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.