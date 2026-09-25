Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
МИД: Власти Бельгии запугивают население «российской угрозой» для милитаризации
МИД: Власти Бельгии запугивают население российской угрозой для милитаризации
Бельгийские власти используют вымышленную «российскую угрозу» для запугивания населения и оправдания ускоренной милитаризации страны в ущерб благосостоянию граждан, заявило посольство России в Бельгии.
В посольстве заявили, что власти Бельгии используют надуманную «российскую угрозу» для запугивания населения и оправдания ускоренной милитаризации страны в ущерб благосостоянию ее граждан, передает РИА «Новости».
«Плачевно, что военно-политический истеблишмент Бельгии уподобляется наиболее агрессивному крылу в НАТО и ЕС и раскручивает спираль эскалации, эксплуатируя несуществующую „российскую угрозу“ как прикрытие для форсированной милитаризации в ущерб безопасности и социально-экономическому благополучию населения королевства», – говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве обратили внимание на недавние заявления начальника бельгийского генштаба Фредерика Вансина. По словам дипломатов, в апреле он утверждал о возможном нападении России в 2030 году, а в сентябре допустил скорое ограниченное нападение на одно из прибалтийских государств. Из этих прогнозов генерал сделал вывод о необходимости ускоренного перевооружения страны.
Российские дипломаты также раскритиковали заявления бельгийских властей о гибридных атаках, приписываемых Москве. В дипмиссии констатировали, что «эпидемия страхов по России» охватывает все больше представителей бельгийского политического руководства. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой.
Посол России в Брюсселе Денис Гончар опроверг планы нападения на страны НАТО.
В сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.
Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.