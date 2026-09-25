Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
В Белгородской области женщина пострадала от сброшенной с дрона взрывчатки
В Белгородской области женщина пострадала от дрона со взрывчаткой
Мирная жительница пострадала при сбросе взрывчатки с дрона в селе Дорогощь Белгородской области, сообщил в Max-канале региональный Оперштаб.
«В селе Дорогощь на частный дом с беспилотника сброшены взрывные устройства. Женщину доставили в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали ушибы лица и тела», – сказано в сообщении.
В Оперштабе уточнили, что частный дом уничтожен огнем. После оказания необходимой помощи для обследования пострадавшую направят в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Днем ранее за сутки над регионом сбили 62 дрона ВСУ. От ударов ВСУ в Белгородской области 23 сентября пострадали восемь человек.