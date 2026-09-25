В Белгородской области женщина пострадала от сброшенной с дрона взрывчатки

В Белгородской области женщина пострадала от дрона со взрывчаткой

Tекст: Катерина Туманова

«В селе Дорогощь на частный дом с беспилотника сброшены взрывные устройства. Женщину доставили в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали ушибы лица и тела», – сказано в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что частный дом уничтожен огнем. После оказания необходимой помощи для обследования пострадавшую направят в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Днем ранее за сутки над регионом сбили 62 дрона ВСУ. От ударов ВСУ в Белгородской области 23 сентября пострадали восемь человек.



