Посол Китая спрогнозировал рекордный товарооборот с Россией по итогам года

Посол КНР Ханьхуэй: Товарооборот России и КНР достигнет рекорда по итогам года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ханьхуэй сообщил о грядущем рекорде товарооборота с Россией. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран продолжает стремительно расширяться, а доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле уже превышает 99%, передает РИА «Новости».

«За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 млрд долларов США, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что по итогам года этот показатель обновит рекорд», – подчеркнул дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые восемь месяцев текущего года взаимная торговля двух стран выросла почти на треть до 185 млрд долларов.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал достижение новых исторических максимумов в коммерческих отношениях с Пекином. До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин также заявил о рекордном увеличении товарооборота между государствами.