Жена нового главкома ВСУ использовала русский язык в соцсетях до 2020 года

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что до 2020 года жена Драпатая активно репостила в Facebook* (запрещена в России как экстремистская) рецепты на русском языке, передает РИА «Новости». Она делилась рецептами, советами по красоте и спортивными упражнениями.



«Из одного рецепта получаем целых два торта. И без выпечки. Класс!» – говорится в одной из ее публикаций. Есть и рецепты с необычными ингредиентами. «Готовим простое и вкусное блюдо из макарон и... туалетной бумаги! Думаете, это невозможно? Смотрите сами!» – написано в другой публикации.

Помимо кулинарии, в сферу интересов Драпатой входит и забота о внешнем виде. «Стильный маникюр по актуальным тенденциям зимы», – говорится в репосте, посвященный красоте и женскому здоровью.

Наряду с русским языком Драпатая использует и украинский. В одной из публикаций она просит проголосовать за своего сына Ивана на творческом конкурсе. «Поддержите Ваню, проголосовав на странице ArtKids. Спасибо», – пишет Драпатая на украинском языке в комментариях под детским рисунком.

Последняя русскоязычная запись на странице Драпатой датируется июнем 2020 года. В настоящее время в ее профиле указано, что она использует украинский язык.

Ранее стало известно, что жена главкома публиковала издевательские картинки о Владимире Зеленском и поддерживала Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

В ответ военачальник опубликовал на своей странице в соцсети благодарность с нацистским лозунгом.

Российский Следственный комитет заочно предъявил этому генералу уголовные обвинения.