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Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС
Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, но дала согласие на переговоры по Молдавии, сообщает украинское издание «Европейская правда».
Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия наложила вето на начало переговоров по двум кластерам о присоединении Украины к Европейскому союзу, передает РИА «Новости».
« Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии», – сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.
Поскольку достичь консенсуса не удалось, европейские дипломаты приняли решение перенести обсуждение итогов скрининга для Киева и Кишинева. Вопрос будет вновь поднят на следующем заседании рабочей группы, которое запланировано на среду, 22 июля.
В конце июня Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Киева.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал форсирование этого процесса нечестным по отношению к другим странам-кандидатам.
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