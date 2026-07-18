Глава МВД ФРГ Добриндт призвал вернуть молодых украинцев на фронт

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт объяснил разницу между сирийскими беженцами и украинскими гражданами. По его словам, уклонение от военной службы не является поводом для предоставления убежища, передает ТАСС.

«Мы говорим о совершенно разных ситуациях. До сих пор украинцы получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев, в то время как в отношении сирийцев всегда проводились индивидуальные проверки. В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища», – заявил чиновник в интервью газете Welt am Sonntag.

Министр отметил, что при отмене автоматической защиты военнообязанным придется покинуть страну. Он подчеркнул обоснованность такого шага, учитывая огромные объемы оказываемой государству военной поддержки.

Ранее Совет ЕС продлил временную защиту переселенцев до марта 2028 года. При этом европейский статус будет действовать лишь для соблюдающих обязанность проходить службу на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища военнообязанным украинцам с весны 2027 года. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о готовности Европы пожертвовать гражданами соседней страны. Глава МВД Эстонии Игорь Таро подтвердил планы Евросоюза отказывать мужчинам призывного возраста в защите.