Московская пенсионерка отдала мошенникам 34,5 млн рублей

Пожилая москвичка перевела аферистам 34,5 млн рублей из-за угрозы уголовного дела

Tекст: Тимур Шайдуллин

74-летняя жительница Москвы лишилась крупной суммы денег после общения с аферистами. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, начав с сообщения о выдуманном долге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Женщина получила сообщение о том, что у нее имеется некая задолженность, и перешла по прилагаемой ссылке», – рассказали в ведомстве. Вскоре после этого пенсионерку уведомили о входе в ее аккаунт на «Госуслугах» и предложили связаться со «специалистами». Те заявили о попытках оформления кредитов от ее имени.

Далее мошенники убедили москвичку установить мессенджер для видеосвязи с мнимым силовиком. Человек в форме запугал женщину уголовным делом и убедил перевести сбережения в «казначейскую ячейку». В течение недели пенсионерка снимала наличные и отдавала их курьерам, лишившись 34,5 млн рублей. Сейчас дело расследует Тушинская межрайонная прокуратура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня телефонные аферисты под видом правоохранителей похитили у 89-летнего москвича более 31,5 млн рублей.

Немногим ранее злоумышленники стали угрожать пожилым людям уголовным преследованием за выдуманное финансирование противника. А до этого лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у 80-летней столичной пенсионерки почти 40 млн рублей.