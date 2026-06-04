ФСБ задержала двух жителей Мордовии за диверсию на железной дороге

В Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа за деньги

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двух молодых жителей Мордовии задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Следственные органы возбудили уголовное дело о диверсии. Фигурантами стали 18-летний уроженец Саранска и его несовершеннолетний знакомый, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального УФСБ отметили: «Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с Рузаевским линейным отделом МВД России на транспорте и при содействии бойцов региональной Росгвардии задержаны двое жителей региона, совершивших поджог объекта железнодорожной инфраструктуры».

Следователи выяснили, что совершеннолетний обвиняемый получил задание от анонима в мессенджере. За поджог релейного шкафа ему пообещали заплатить деньги. Для выполнения задуманного молодой человек привлек приятеля.

Сейчас суд отправил старшего участника сговора под стражу. Его несовершеннолетний сообщник будет находиться под домашним арестом. Обоим уже предъявили официальные обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Мордовии вербовщика подростков для поджогов релейных шкафов. Ранее суд отправил под стражу двух несовершеннолетних диверсантов в Архангельской области. До этого в Московской области правоохранители арестовали 17-летнего юношу за аналогичное преступление на железной дороге.