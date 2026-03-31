США предложили создать международный консорциум для контроля Ормузского пролива

Telegraph сообщил о предложении США создать консорциум для Ормузского пролива
Вашингтон выдвинул идею создания международного консорциума для управления Ормузским проливом с целью обеспечить свободное и беспошлинное судоходство в этом стратегически важном регионе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Как уточнили дипломатические источники, идея была озвучена госсекретарем Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7.
В статье отмечается, что консорциум должен взять на себя управление стратегически важным Ормузским проливом. В рамках предложенного плана предполагается обеспечить свободное судоходство через этот морской коридор.
Источник издания подчеркнул, что судоходство будет осуществляться без сборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.
ООН отметила, что перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив увеличивают угрозы для глобальной продовольственной безопасности и мировой торговли.
Парламент Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.