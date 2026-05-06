Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США

Ван И заявил о готовности Китая содействовать переговорам Ирана и США

Tекст: Вера Басилая

Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине, передает ТАСС.

По словам Ван И, Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что международное сообщество испытывает обеспокоенность по поводу безопасности в этом регионе, и выразил надежду, что все стороны откликнутся на призывы к стабилизации ситуации.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Встреча прошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступил за скорейшее открытие Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. Китайские власти пообещали помочь примирению Тегерана и Вашингтона.