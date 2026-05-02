Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.17 комментариев
«Хезболла» подбила израильские танки дронами на оптоволокне
Бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava
Шиитские отряды на юге Ливана начали поражать тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы беспилотниками, которые наводятся на цель по оптическому кабелю.
Бойцы шиитской милиции движения «Хезболла» за последние дни подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана, применив дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, передает ТАСС.
Такие беспилотники невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и передают изображение высокого качества, что позволяет оператору точно наводить аппарат на цель.
Руководитель военно-информационной службы «Хезболлы» Юсеф аз-Зейн подтвердил, что дроны производятся в Ливане. «Несмотря на военно-техническое превосходство противника, шиитские отряды находят слабые места для нанесения урона израильским войскам», – заявил он. Целями становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления живой силы.
Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак.
Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Орна Мизрахи отметила, что для израильских военных применение низкотехнологичных взрывных устройств стало неожиданностью, и армия ищет эффективное решение для противодействия этой угрозе.
Ранее «Хезболла» заявила, что ее бойцы поразили дронами-камикадзе четыре единицы израильской бронетехники. Два танка Merkava были подбиты в поселке Эль-Кантара, еще два – в районе города Бинт-Джбейль. В тот же день взрыв дрона на севере Израиля привел к ранению 12 солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар беспилотниками по опорному пункту израильских военных.
Во время спасательной операции на юге Ливана дрон шиитской организации взорвался рядом с вертолетом ЦАХАЛ.
Бойцы группировки регулярно атакуют боевые танки Merkava при помощи FPV-дронов.