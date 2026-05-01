Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.2 комментария
Участники захваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите
Сотни активистов перехваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите
После перехвата израильскими военными судов с гуманитарной помощью для сектора Газа около 200 участников международной миссии вынужденно сошли на берег греческого Крита.
Около 200 активистов движения «Флотилия Сумуда» высадились на Крите, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Катимерини».
«Примерно 200 активистов, участвовавших в гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа, которая была перехвачена израильскими силами в международных водах у берегов Крита, высадились на греческом острове», – уточняется в публикации.
Участников миссии перевезли на автобусах в город Иерапетра. В дальнейшем планируется их транспортировка в Ираклион, столицу острова. Флотилия, состоящая из 70 судов, представляющих столько же стран, начала свой путь из Барселоны 15 апреля.
Накануне ночью представители движения заявили о захвате судов вооруженными силами Израиля неподалеку от Крита. Действия израильских военных активисты охарактеризовали как пиратство и беспрецедентную эскалацию. Позже поступила информация о том, что военные повредили навигационное оборудование и двигатели на кораблях, после чего покинули суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов гуманитарной миссии у берегов Крита.
Министерство иностранных дел Турции назвало действия военных актом пиратства.
При этом пвласти США подвергли резкой критике отправку кораблей в сектор Газа.