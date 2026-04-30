  • Лента новостей
    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Залужный пообещал заставить несуществующего сына «вернуть Донбасс»
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    Politico: Евросоюз не знает объемы собственных запасов топлива
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 08:44 • Новости дня

    Турция обвинила Израиль в пиратстве

    МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью

    Tекст: Мария Иванова

    Действия израильских военных против судов «Глобальный Сумуд» в Средиземном море грубо нарушают международное право и принцип свободы судоходства, говорится в заявлении МИД Турции.

    Во внешнеполитическом ведомстве Турции осудили операцию Израиля против кораблей, направлявшихся в сектор Газа, передает РИА «Новости».

    В ночь на четверг активисты заявили о захвате судов в международных водах, охарактеризовав произошедшее как беспрецедентную эскалацию.

    «Нападение израильских сил на «Глобальный флот Сумуд» в международных водах, сформированный с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, является актом пиратства», – подчеркнули в турецком МИД.

    Дипломаты отметили, что атака на флотилию наносит удар по гуманитарным ценностям и стремится отвлечь внимание от катастрофы в Газе. Анкара призвала международное сообщество отреагировать на инцидент.

    Сейчас турецкие власти совместно с другими странами выясняют обстоятельства случившегося и судьбу пассажиров. Флотилия из 70 судов отправилась из Барселоны 15 апреля, а накануне Минобороны Израиля анонсировало санкции против организаторов акции, допускающие конфискацию кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    Организаторы гуманитарной миссии анонсировали отправку более 100 кораблей для преодоления израильской изоляции сектора Газа.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    28 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.

    Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.

    В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции».

    Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.

    Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы, ввезенной через Россию.

    На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.

    Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.

    27 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    Tекст: Мария Иванова

    Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов действующему правительству на осенних выборах в Кнессет.

    Лидер центристской оппозиции Яир Лапид и бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявили об объединении сил, передает The New York Times.

    Политики планируют создать единую партию Yachad, что в переводе с иврита означает «вместе», под руководством Беннета.

    «Единство, которое мы разделяем, – это послание всему народу Израиля. Эпоха поляризации закончилась», – заявил Нафтали Беннет на совместной пресс-конференции.

    Яир Лапид добавил, что идеологические различия станут преимуществом для расколотого общества, и привел в пример недавние выборы в Венгрии, где оппозиция объединилась ради перемен.

    Действующая коалиция Биньямина Нетаньяху теряет поддержку после октябрьских событий 2023 года и затяжных конфликтов. По данным опросов, партия «Ликуд» может получить около 25 мест в Кнессете, однако общее недовольство избирателей снижает шансы правительства на переизбрание.

    Беннет пообещал в первый же день работы нового кабинета создать независимую комиссию по расследованию провалов в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что не отдаст врагу ни сантиметра территории, стремясь привлечь голоса умеренных правых избирателей.

    В ответ на создание нового альянса Биньямин Нетаньяху напомнил о прошлом сотрудничестве Беннета и Лапида с арабской партией РААМ. Премьер-министр опубликовал видеоролики, обвиняя оппонентов в готовности опираться на сторонников терроризма ради захвата власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Тель-Авиве в минувшие выходные потребовали проведения досрочных выборов.

    Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в невыполнении стратегических задач.

    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Турция почти в 15 раз подняла стоимость ВНЖ для россиян

    Стоимость турецкого ВНЖ для россиян увеличилась почти в 15 раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Оформление туристического вида на жительство (ВНЖ) в Турции для граждан России теперь обойдется минимум в 620 долларов за год, сообщили журналистам профильные юристы.

    Турецкие власти почти в 15 раз увеличили стоимость оформления вида на жительство для россиян. Теперь туристический ВНЖ на год обойдется не менее чем в 28 тыс. лир (620 долларов). Юристы, которые помогают с подготовкой документов, рассказали РИА «Новости», что ранее эта пошлина составляла всего 2000 лир (44 доллара).

    Пошлина состоит из сбора за оформление карточки – 964 лиры (21 доллар), а также платы непосредственно за ВНЖ. В конце 2023 года за оформление ВНЖ платили 1875 лир, а к январю 2024 года сумма уже превышала 2000 лир. Для детей сумма пошлины меньше примерно на 25%.

    По словам юристов, теперь оформление ВНЖ для взрослого россиянина на два года стоит 57 тыс. 899 лир (1284 доллара) вместо прежних 6,5 тыс. лир (144 доллара). Для несовершеннолетних новый ВНЖ обойдется в 29,4 тыс. лир (637 долларов).

    В службе поддержки иностранцев при Департаменте миграции комментировать причины увеличения пошлины отказались. Там отметили, что итоговая сумма зависит от типа ВНЖ, гражданства, возраста заявителя и других факторов.

    При этом ранее власти Турции опровергли полный запрет на выдачу вида на жительство иностранцам в Стамбуле. Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки принимают российских граждан только при наличии вида на жительство и права на работу.

    В то же время один из крупнейших банков Турции, DenizBank, ужесточил условия открытия счетов даже для тех россиян, кто имеет вид на жительство и прописку в стране.

    27 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию атак по объектам шиитской организации «Хезболла» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

    В официальном заявлении армейской пресс-службы отмечается: «ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана», передает ТАСС.

    Ранее движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    28 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Контейнеровоз в Босфоре едва не снес элитные виллы

    Контейнеровоз Kappa сел на мель в метрах у элитных вилл Босфора

    Tекст: Мария Иванова

    В северной части Стамбула контейнеровоз Kappa под турецким флагом сел на мель у берега Босфора и остановился в считанных метрах от дорогих вилл.

    Контейнеровоз Kappa под флагом Турции сел на мель у берегов стамбульского района Сарыер около полуночи в ночь на вторник, передает РИА «Новости».

    Судно длиной 147 м оказалось у самого берега Босфора, где расположены элитные виллы.

    Агентство IHA сообщило: «Судно длиной в 147 метров по неустановленной причине отнесло течением к берегу, оно село на мель в считанных метрах от вилл». По данным турецкой стороны, контейнеровоз удалось удержать от столкновения со строениями.

    Снять Kappa с мели смогли лишь через шесть часов после инцидента. Движение по Босфору было ограничено, а затем пролив частично открыли для транзита судов с севера на юг в 7.50 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году проход через Босфор временно остановили из-за поломки грузового судна, следовавшего из турецкого порта Бандырма в Россию. Турецкие службы отбуксировали к причалу Ахыркапы сухогруз Azov Forward с вышедшим из строя рулем в районе Арнавуткей в Босфоре.

    Российский сухогруз Victor Zabelin после отказа двигателя у входа в Босфор был отбуксирован к стоянке Ахыркапы у волнореза Хайдарпаша.

    27 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности, говорится в заявлении генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касима.

    Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касим в официальном заявлении призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Он отметил, что любые договоренности, достигнутые в результате таких переговоров, не будут признаны движением ни в какой форме, передает РИА «Новости».

    Касим заявил, что правительство Ливана также должно отменить свое решение от 2 марта, которое фактически криминализирует сопротивление и его сторонников – то есть более половины ливанского общества. По его словам, важно продолжить внутренний диалог, ставя интересы Ливана выше всего.

    Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что организация не намерена признавать результаты переговоров и продолжит свою оборонительную борьбу за Ливан. Он выразил надежду, что власти страны пересмотрят свои решения и прекратят действия, которые, по мнению движения, угрожают стабильности государства.

    В заявлении отмечается, что израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. По данным министерства здравоохранения Ливана, только за 26 апреля жертвами израильских атак стали 14 граждан страны. В ответ бойцы «Хезболлы» атакуют израильских военных на границе.

    Ранее СМИ писали, что израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны.

    Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    28 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Израиля рекомендовали мирному населению покинуть ряд приграничных территорий Ливана из-за масштабной воздушной атаки.

    Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

    Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

    В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.

    28 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать претензии Киева к Израилю из-за зерна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Израиля, разгоревшийся вокруг поставок в порт Хайфы зерна якобы из новых российских регионов, которые Киев считает своими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в разногласия между Киевом и Израилем касательно поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг претензии украинских властей из-за отсутствия доказательств.

    29 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    При ударе Израиля по югу Ливана погибла семья из пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При налете израильских ВВС на юге Ливана полностью разрушен дом, где находились супруги, их дочь и двое внуков, сообщает ливанское национальное агентство новостей NNA.

    По данным ливанского агентства новостей NNA, семья из пяти человек погибла в результате ночного авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Джбшит на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится сообщение: «Противник совершил новое массовое убийство в Джбшите: пять человек из одной семьи погибли в результате ночного удара по жилому зданию, принадлежащему семье Бахджа, в районе Аль-Джабаль».

    По информации агентства, в результате удара дом был полностью разрушен. Жертвами стали муж, жена, их дочь и двое внуков. Все ночные часы бригады скорой помощи и спасателей разбирали завалы, чтобы извлечь тела погибших.

    Накануне движение «Хезболла» сообщило о шести боевых операциях против армии Израиля, включая сбитый в небе над Кантары израильский беспилотник Hermes 900. Эти действия стали ответом на многократные нарушения Израилем режима прекращения огня.

    В ответ израильские военные самолеты атаковали 18 населенных пунктов на юге Ливана, а артиллерия открыла огонь по пяти приграничным с Ливаном деревням. Ситуация на юге страны остается напряженной.

    Ранее израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками скопление израильских солдат на границе.

    Жертвами предыдущих израильских бомбардировок на юге Ливана стали 14 человек.

