DenizBank ужесточил правила открытия счетов для россиян с ВНЖ

Tекст: Александра Юдина

По оценкам экспертов, шансы на открытие счета в DenizBank у россиян с ВНЖ есть, но они не 100%, так как многое зависит от «калибра клиента», передает РБК.

Как отметил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, вероятность открытия счета выше, если у клиента есть значительный депозит от 100 тыс. долларов.

По словам юриста Елены Чернышовой, с 2024 года DenizBank «больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам». При этом наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета. Такой прописки в Турции, по ее словам, нет примерно у 60% россиян.

Отмечается также, что некоторые клиенты с ВНЖ и пропиской все же смогли открыть счета в DenizBank.

Ранее расчеты с Россией ограничили банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

