Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
DenizBank ужесточил правила открытия счетов для россиян с ВНЖ
Один из крупнейших банков Турции, DenizBank с начала этого года существенно ужесточил условия открытия счетов даже для тех россиян, кто имеет вид на жительство (ВНЖ) и прописку в стране.
По оценкам экспертов, шансы на открытие счета в DenizBank у россиян с ВНЖ есть, но они не 100%, так как многое зависит от «калибра клиента», передает РБК.
Как отметил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, вероятность открытия счета выше, если у клиента есть значительный депозит от 100 тыс. долларов.
По словам юриста Елены Чернышовой, с 2024 года DenizBank «больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам». При этом наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета. Такой прописки в Турции, по ее словам, нет примерно у 60% россиян.
Отмечается также, что некоторые клиенты с ВНЖ и пропиской все же смогли открыть счета в DenizBank.
Ранее расчеты с Россией ограничили банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).