На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Упавший российский противодрон вернули в строй и сбили им аппарат ВСУ
Упавший российский противодрон вернули в строй и сбили им беспилотник ВСУ Hornet
Расчет противодроновой обороны группировки войск «Днепр» в полевых условиях восстановил упавший российский дрон и сбил им украинский беспилотник Hornet, сообщил техник расчета с позывным Валдис.
«Тогда мы летали на «Ф-1» самолетного типа, и ночью у нас был боевой вылет, но РЭБ отработал – и наш борт упал. Это был на то время последний заряженный борт, а нам срочно нужно было сбивать цель. Ночью мы пошли искать этот борт… Борт мы нашли, восстановили, быстро подняли в небо, и цель была достигнута», – передает РИА «Новости» слова военного.
Валдис отметил, что расчет отработал без потерь и сбил сложную для перехвата цель – беспилотник ВСУ Hornet, который управляется через сеть Starlink. Для поражения цели военные использовали программу: обозначили цель, взлетели и увидели ее в тепловизор.
Техник добавил, что российский дрон-перехватчик «Ф-1» запускается с руки и не требует пусковой установки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчет противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» сбил украинский ударный беспилотник Hornet неисправным дроном-перехватчиком.
Чуть ранее бойцы 58-й гвардейской общевойсковой армии сбили Hornet при попытке атаковать автозаправочную станцию в Запорожской области.
Также военные сбили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой Новороссия.