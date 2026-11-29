Упавший российский противодрон вернули в строй и сбили им беспилотник ВСУ Hornet

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Тогда мы летали на «Ф-1» самолетного типа, и ночью у нас был боевой вылет, но РЭБ отработал – и наш борт упал. Это был на то время последний заряженный борт, а нам срочно нужно было сбивать цель. Ночью мы пошли искать этот борт… Борт мы нашли, восстановили, быстро подняли в небо, и цель была достигнута», – передает РИА «Новости» слова военного.

Валдис отметил, что расчет отработал без потерь и сбил сложную для перехвата цель – беспилотник ВСУ Hornet, который управляется через сеть Starlink. Для поражения цели военные использовали программу: обозначили цель, взлетели и увидели ее в тепловизор.

Техник добавил, что российский дрон-перехватчик «Ф-1» запускается с руки и не требует пусковой установки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчет противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» сбил украинский ударный беспилотник Hornet неисправным дроном-перехватчиком.

Чуть ранее бойцы 58-й гвардейской общевойсковой армии сбили Hornet при попытке атаковать автозаправочную станцию в Запорожской области.

Также военные сбили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой Новороссия.