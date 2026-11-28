На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В Киеве поврежден объект критической инфраструктуры
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Киеве, где ранее раздались взрывы, передает ТАСС.
«Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением», – заявил Кличко.
По информации украинских СМИ, в ряде районов города уже пропали свет и вода. Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога, звучали взрывы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили о поражении электроподстанции «Заречье» в Белой Церкви. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В части районов Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры.
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о тяжелой зиме на фоне массового отъезда украинских знаменитостей из столицы из-за перебоев с электричеством.