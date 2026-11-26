Tекст: Антон Антонов

«Можно одобрять, что он сделал, или отвергать, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая личность», – сказал Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

По словам Кушнера, Путин заинтересован не только в достижении мира на Украине, но и в изменении характера отношений с Вашингтоном. «Он хочет попробовать и выяснить, есть ли способ начать все заново», – приводит слова спецпосланника ТАСС.

Американский эмиссар выразил надежду, что выход для перезапуска двусторонних связей существует. «В истории случаются перемены. Опять же США и Россия вместе сражались во Второй мировой войне, и, возможно, есть способ начать все сначала», – заявил Кушнер.

Он подчеркнул, что на всех встречах с ним российский лидер демонстрировал глубокую вовлеченность в обсуждение. «Он всегда очень хорошо подготовлен, вдумчив. Он делает много пометок, когда мы разговариваем, и точно передает услышанное. Очевидно, что у него очень глубокое понимание вопросов, и он придерживается по ним очень твердых взглядов», – рассказал Кушнер.

Он добавил, что перед переговорами с Путиным американская делегация проводит «крайне тщательную подготовку» и находится в постоянном контакте с помощниками президента России Юрием Ушаковым и Владимиром Мединским, а также со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер рассказал о ключевых направлениях работы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Кушнер заявил о понимании США позиции России по прекращению огня.

Он счел сотрудничество США и России шансом изменить ход истории.