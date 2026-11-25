Читаем новость: «В турецкой Анталье завершается ежегодная Конференция ООН по климату. Очное участие принимают около 92 тыс. человек из 196 стран».

Потом другую: «Шварценеггер на частном самолете прилетел в австрийский курорт Кицбюэль из Лос-Анджелеса, чтобы прочесть лекцию про защиту климата». Вас не посещает ощущение какого-то бреда?

Я даже не буду предлагать посчитать количество сожженного топлива и т. д. Все во имя климата, снижения выбросов и, естественно – торговли квотами на эти выбросы. Это когда те страны, которые больше выбрасывают выбросов, покупают право на выбросы у тех стран, которые выбрасывают выбросов меньше. Пока никто не объяснил, как именно этот процесс перекачивания денег в мировом масштабе помогает климату, что бы это ни значило, но человеку, который придумал схематоз – бывшему вице-президенту США Альберту Гору – уже дали Нобелевку.

Но зато конференции ООН по климату проходят, как часы.

В прошлый раз конференция фиксировала: в 2025 году объем глобальных выбросов CO₂, связанных с энергетикой, достиг нового пика.

Этот показатель оказался на пять процентов выше уровня 2019 года. По оценкам Программы ООН по окружающей среде, при сохранении нынешнего положения дел в текущем столетии планету ожидает дополнительное потепление на 1,3 градуса. И каждая конференция выдает все более катастрофические результаты борьбы за климат и предлагает все более безумные решения, полностью расходящиеся с жизнью и экономикой.

Тут мы должны оговориться, что эти ожидания – 1,3 градуса, потом 1,5 градуса, потом два градуса, потом мы все умрем – продукт прежде всего компьютерного моделирования, а не естественно-научных исследований. Помните, как видная климатическая активистка Грета Тунберг обещала, что к 2025 году уровень Мирового океана повысится на один метр? Это ей кто-то рассказал про компьютерные модели – школу же ей не удалось закончить, насколько мы понимаем. Что слышала краем уха, то и излагает.

Но зато масса людей, которые закончили даже университеты (в основном по политологии), выступают покруче Греты и под постулат антропогенного влияния на перемену климата творят со своими странами и экономиками такое, что лучше бы все-таки Грета.

Вот, скажем, Германия. Она всегда отличалась тем, что будучи обуянной какой-нибудь сверхидеей, обязательно доводит ее до полной катастрофы. Если уж национал-социализм – так вплоть до Освенцима, если массовая экономическая иммиграция, то самая большая в мире.

Основы сегодняшнего курса были заложены еще при Ангеле Меркель: отказ от атомной энергетики, угля, законодательные климатические цели и введение платы за выбросы CO₂ – все это в значительной степени результат политики партии ХДС/ХСС, которая нынче опять у власти.

При Фридрихе Мерце (ХДС/ХСС) основное направление остается неизменным. Хотя некоторые положения, такие как требование о 65-процентной доле возобновляемых источников энергии в системах отопления, были изменены, достижение климатической нейтральности к 2045 году, система торговли квотами на выбросы и многомиллиардные программы поддержки остаются в повестке дня.

В то время как промышленность и домохозяйства страдают от высоких энергетических затрат, Мерц однозначно защищает европейскую систему торговли квотами на выбросы. Главный вопрос: сколько государственного регулирования, поддержки и перераспределения может выдержать экономика, чья конкурентоспособность уже неочевидна? Германия по-прежнему покрывает более трех четвертей своего первичного потребления энергии за счет нефти, газа и угля; в 2006 году этот показатель был практически таким же – несмотря на сотни миллиардов евро, вложенные в ветряную и солнечную энергетику.

На главный вопрос экономики – где брать электричество – у местного политикума есть один ответ, озвученный приснопамятным министром А. Бербок: «из розетки». И она ведь не шутила – чувство юмора и сарказма у нее отсутствует.

Не случайно именно немецкая, вполне мейнстримная, газета Welt в лице своего научного обозревателя Акселя Бояновского в дни конференции выходит со статьей «Не будем обманывать себя: климатические конференции ООН потерпели крах». Он пишет: «На протяжении десятилетий они не приносят ничего, кроме все более суровых предупреждений, новых сроков и итоговых документов. Давно пора поставить перед конференциями ООН иную цель – или вовсе упразднить их». Диагноз такой: «Климатические конференции ООН выработали собственный принцип выживания: их неудовлетворительные результаты становятся доводом в пользу проведения следующей конференции. За ними следуют еще более тревожные предостережения, новые дедлайны и очередной «прорыв», зафиксированный в итоговом документе. Однако спустя три десятилетия и 31 конференцию эффективность этого процесса следует оценивать по его результатам. Если судить по заявленной цели – обеспечению достижения согласованных температурных показателей за счет надежного глобального сокращения выбросов, – то этот процесс потерпел неудачу. Тем, кто действительно хочет ограничить изменение климата, следует либо изменить мандат этих конференций, либо вовсе отказаться от их проведения».

То есть тусовка ради тусовки, плюс политика запугивания мирового сообщества с целью выдуривания еще больших денег на цели, которые каждый раз оказываются недостижимыми, как радуга. (Нет, не та «радуга»).

Можно, конечно, еще при помощи компьютерных моделей упорно связывать изменение климата с деятельностью человека и обвинять во всем, например, двигатели внутреннего сгорания, чтобы продать всем новые блестящие электрокары. Но потом какой-нибудь вулкан Попокатепетль выбрасывает на шесть километров в небо столько пыли, пепла и газов, что обнуляет все усилия «цивилизованного мира» по сокращению выхлопа газов за год. А именно сейчас извергаются еще и Фуэго, и Сабанкая, и Кракатау. И что вы будете с ними делать? Накричите на них? Вручите им штраф? Можно просто поплакать. Место человека в природе не настолько велико, как он о себе думает – вот что печально.

Но еще печальней, что вся эта климатическая движуха – есть прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в Африке. Например, когда европейские банки, ссылаясь на климатические соображения, отказываются финансировать добычу газа в Африке.

650 млн человек на планете живут без доступа к электроэнергии – расскажите им об энергоэффективности в борьбе за климат. Для них увеличение энергопотребления – это не ущерб климату, а улучшение больниц, возможность завести дома холодильник, создание новых рабочих мест и т. д. Проще говоря, энергия, а вовсе не энергопереход – необходимое условие развития. Однако нынешняя «клима-дипломатия» лишь усугубляет проблему.

Стоит ли удивляться, что значительная часть стран – включая Китай и Индию – весьма расплывчато формулируют свои климатические цели. Проще говоря, они «забили» на эту повестку. Китай обещает к 2035 году сократить чистые выбросы парниковых газов на 7-10% по сравнению с их пиковым уровнем – однако вопрос в том, какой именно показатель будет принят за пиковый, остается открытым. Индия планирует к 2035 году снизить углеродоемкость своей экономики на 47% по сравнению с уровнем 2005 года. Это означает уменьшение объема выбросов парниковых газов на единицу экономического продукта, но при высоких темпах экономического роста общий объем выбросов может даже увеличиться. Как так? А вот так.

США при Трампе, кстати, и вовсе вышли из Парижского соглашения по климату. Потому что американцы никогда не делают того, что ограничивает их бизнес. И наплевать на вой «активистов».

И тогда даже таким упертым поклонникам концепции энергетического перехода, как немцы, приходится сидеть без собственного атома, без газа, без проклятого угля и поглаживать нимб над головой – только чтобы никто не заметил, что электричество Германия получает от ужасных атомных электростанций Франции и от очень «грязных» угольных станций Польши, которая и не думает отказываться от ископаемого топлива.

При этом все прекрасно понимают, что на долю Германии приходится лишь 1,5% глобальных выбросов CO₂ – объем, который не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на климат. В то же время из-за национальных климатических целей предприятия переносят производство за рубеж, где действуют менее строгие экологические нормы и где производственные процессы зачастую менее энергоэффективны, что в итоге приводит к увеличению общего объема выбросов CO₂.

Отличная моральная позиция, полная самого тупого лицемерия. Это как в Калифорнии, которая как-то начала гордиться своим либерально-экологическим лидерством, где все катаются на скейтах и электрокарах, улыбаются и говорят друг другу «хау-ду-ю-ду» под сенью пальм. Вытеснив самые грязные производства в Мексику – пусть мексы-унтерменши дохнут от выбросов, а мы тут самые красивые и здоровые.

А теперь еще и пузырь ИИ. Спрос на электроэнергию растет, в частности, из-за потребностей центров обработки данных и сферы искусственного интеллекта. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году на долю дата-центров будет приходиться около половины прироста спроса на электроэнергию в США.

А конференции ООН стали предлогом для того, чтобы не подвергать сомнению подобные противоречия. Чтобы учить, как их обходить. Чтобы широкая публика считала себя хорошими людьми, когда манифестирует приверженность к «возобновляемым источникам энергии» и платит-платит-платит по счетам, куда уже вписаны дотации на ветряки и панели (все, кстати, из Китая, который не платит). При этом конференции ООН по климату никогда не обсуждают – как решить проблему утилизации лопастей гигантских ветрогенераторов (они не утилизируемы сегодня в принципе), куда девать поля сдохших солнечных панелей. Куда отнести 25 тыс. тонн перемолотых ветряками птиц в год только в одной Германии. И куда пропала морская фауна в прибрежных «генераторных полях». Это же не касается прекрасного энергетического будущего и борьбы за климат.

И тут еще проявляется совершенно античеловечное мурло всей концепции. Ее озвучивают самые крайние «зеленые», которые по совместительству всегда – крайние левые. Они открыто подводят к мысли, что Земля будет спасена только когда всё человечество сдохнет. Выжить должны только праведники Св. Климата. Ну, собственно, что и требовалось доказать.