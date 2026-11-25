Лавров и глава МИД Белоруссии Рыженков начали встречу один на один в Гомеле

Tекст: Вера Басилая

Министры поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».

«Очень приятно находиться в этом городе, который символизирует единую историю наших народов и память, которую так бережно здесь хранят. И символично, что мы здесь будем обсуждать дальнейшее углубление нашего внешнеполитического партнерства, координацию совместных действий, одобрим проект новой программы для последующего утверждения главами государств в рамках Высшего госсовета Союзного государства», – отметил Лавров.

После переговоров один на один запланировано совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Гомеле.

Во вторник Сергей Лавров прибыл в Гомель для участия в заседании совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран.

В начале месяца глава МИД России встретился с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым в Минске.