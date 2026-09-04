Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%
Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.
Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».
«Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.
Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.