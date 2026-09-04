Оплата через Bluetooth стала набирать популярность у россиян

Банк России зафиксировал рост популярности оплаты по Bluetooth и QR-кодам

Tекст: Мария Иванова

Во втором квартале 2026 года доля безналичных операций в розничном обороте незначительно снизилась, составив 88,4%, передает ЦБ.

Это произошло из-за того, что в апреле – июне россияне чаще расплачивались наличными, чем в первые три месяца года. В результате темпы роста безналичных расчетов оказались немного ниже наличных.

Несмотря на это, граждане продолжают активно использовать безналичные способы оплаты. Доля альтернативных картам вариантов в общем объеме безналичных платежей выросла до 15,1%. Заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии: за квартал совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн рублей. Это на 18% больше по количеству и на 13% по объему по сравнению с прошлым кварталом.

Оплата через Bluetooth также набирает популярность в стране. За второй квартал совершено 86 млн таких операций на сумму 64 млрд рублей, что на 30% больше по количеству и на 17% по объему по сравнению с предыдущим кварталом. Всего за отчетный период клиенты банков совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России зафиксировал увеличение спроса на наличные деньги среди россиян.

С начала осени российские магазины внедрят универсальный QR-код для приема безналичных платежей. Крупные торговые сети анонсировали прием оплаты цифровыми рублями на кассах.