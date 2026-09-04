Американец прожил девять месяцев со свиной почкой до пересадки человеческой

Tекст: Мария Иванова

Американец Тим Эндрюс стал первым пациентом, который прожил девять месяцев с почкой генно-модифицированной свиньи, после чего ему успешно пересадили человеческий орган, передает РИА «Новости».

Операция по ксенотрансплантации прошла в январе 2025 года, когда мужчине было 66 лет.

«В январе 2026 года Тим Эндрюс стал реципиентом донорской человеческой почки. Его случай представляет собой наиболее длительный период выживания без диализа после ксенотрансплантации свиной почки живому человеку», – рассказали в Гарвардской медицинской школе.

Врачи Массачусетской больницы наблюдали за состоянием пациента, фиксируя работу органа и отсутствие передачи инфекций. Свиная почка начала функционировать сразу, а раннее отторжение удалось успешно купировать. Ученые считают, что ксенотрансплантация поможет пациентам с почечной недостаточностью отказаться от диализа в ожидании донорского органа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики провели пересадку печени и почек свиньи пациенту со смертью мозга.

Ранее ученые из КНР впервые пересадили живому человеку печень генетически модифицированного животного.

В 2025 году американка Тована Луни установила рекорд по продолжительности жизни со свиной почкой.