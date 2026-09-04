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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    Началась зачистка «Волчанского котла»
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Норвегия намеренно скрыла от России планы ареста судна «Профессор Молчанов»
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    4 сентября 2026, 11:59 • Новости дня

    Американец прожил девять месяцев со свиной почкой до пересадки человеческой

    Tекст: Мария Иванова

    Пациент Тим Эндрюс стал первым человеком, успешно перенесшим замену генно-модифицированной свиной почки на человеческую после рекордных девяти месяцев жизни без диализа.

    Американец Тим Эндрюс стал первым пациентом, который прожил девять месяцев с почкой генно-модифицированной свиньи, после чего ему успешно пересадили человеческий орган, передает РИА «Новости».

    Операция по ксенотрансплантации прошла в январе 2025 года, когда мужчине было 66 лет.

    «В январе 2026 года Тим Эндрюс стал реципиентом донорской человеческой почки. Его случай представляет собой наиболее длительный период выживания без диализа после ксенотрансплантации свиной почки живому человеку», – рассказали в Гарвардской медицинской школе.

    Врачи Массачусетской больницы наблюдали за состоянием пациента, фиксируя работу органа и отсутствие передачи инфекций. Свиная почка начала функционировать сразу, а раннее отторжение удалось успешно купировать. Ученые считают, что ксенотрансплантация поможет пациентам с почечной недостаточностью отказаться от диализа в ожидании донорского органа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики провели пересадку печени и почек свиньи пациенту со смертью мозга.

    Ранее ученые из КНР впервые пересадили живому человеку печень генетически модифицированного животного.

    В 2025 году американка Тована Луни установила рекорд по продолжительности жизни со свиной почкой.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    4 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    @ Телеканал Губерния

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске.

    Требование от японских дипломатов поступило за сутки до церемонии открытия мемориального комплекса «Победа на Востоке». Элемент был нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает солдат, передает телеканал «Губерния».

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество ответило отказом на просьбу японской стороны. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко пояснил, что монумент содержит множество исторических деталей, и столб является одной из них. Он подчеркнул, что хризантема в данном контексте символизирует не только императорский дом, но и японский милитаризм, совершивший чудовищные преступления.

    «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии. <…> Нам предлагают демонтировать императорскую хризантему из памятника. В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – отметил Овсиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Годом ранее в городе прошел первый парад в честь победы над милитаристской Японией.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева выступила с инициативой снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком.

    В первую очередь, отметила Воропаева, эта мера критически важна для женщин, воспитывающих детей без участия отца.

    Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой 3 сентября 2026 года. Сейчас закон позволяет оплачивать только 60 дней в году для родителей детей до семи лет и 45 дней – для детей от семи до 15 лет. После этого мать остается без дохода.

    «Действующие нормы больничных дней одинаковы для всех – будь то полная семья с бабушками и дедушками рядом или одинокая мать, у которой нет ни помощи супруга, ни родственников, к которым можно обратиться. Если ребёнок болеет дольше установленных законом лимитов, алиментов нет или они мизерные, нанять сиделку невозможно, мать оказывается перед жестоким выбором: оставить больного ребёнка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода», – сказала Мария Воропаева.

    «Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается», – добавила она.

    Парламентарий добавила, что нынешняя система не учитывает разную степень семейной нагрузки. Из-за этого при затяжной болезни уязвимые семьи сталкиваются с серьезным финансовым стрессом.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

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    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    3 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу компенсировать военную помощь Украине не должно стать проблемой для объединения, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев сыронизировал над европейскими лидерами после требования президента США Трампа компенсировать Вашингтону расходы на военную помощь Украине, передает РИА «Новости». «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, в личном Telegram-канале чиновник добавил, что европейские политики в сложившейся ситуации «попали на деньги».

    Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на военную помощь Киеву.

    Ранее американский лидер потребовал уравнять финансовые вклады Соединенных Штатов и Евросоюза в поддержку Украины.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в прошлом году призвал европейских чиновников прислушиваться к заявлениям главы Белого дома.

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    4 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии, пишут «Известия».

    В диппредставительстве отметили, что Европа ускоряет процесс милитаризации.

    «Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – заявили в посольстве.

    Собеседники издания добавили, что ФРГ совместно с Британией и Францией развернула работу по созданию арсенала дальнобойных систем. По их словам, бундесверу для сдерживания России декларируется необходимость нанесения ударов по объектам в глубоком тылу на расстоянии до двух тысяч километров. В посольстве уточнили, что немецкие власти объясняют такие амбиции отсутствием ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовят масштабную программу по созданию дальнобойных ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин спроектируют к 2034 году новейшую крылатую ракету с радиусом действия более двух тысяч километров.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации этой страны для подготовки к военному противостоянию с Москвой.

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    3 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Yle: Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата Туртиайнена

    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии наложен арест на частный дом бывшего депутата парламента Ано Туртиайнена из-за долгов перед банком, сообщила телерадиовещательная компания Yle.

    Суд в Финляндии постановил наложить арест на недвижимость Туртиайнена для погашения имеющихся задолженностей, передает РИА «Новости». По данным Yle, политик задолжал банку около семи тысяч евро.

    «У бывшего депутата парламента Финляндии Ано Туртиайнена, получившего статус беженца в России, арестован для взыскания долгов его частный дом в городе Юва», – говорится в сообщении.

    Туртиайнен занимал кресло в финском парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из партии «Истинные финны» в 2021 году он создал политическую силу «Власть принадлежит народу», которая выступала против вступления в НАТО и за сохранение связей с Москвой.

    В конце 2025 года он вместе с супругой переехал в Россию, где получил статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года финский политик с супругой получили удостоверения беженцев в России.

    Летом бывший депутат назвал закрытие границы с Российской Федерацией настоящей катастрофой.

    В прошлом месяце основатель партии «Власть принадлежит народу» обвинил правящие круги Финляндии в желании развязать войну.

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    3 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    @ STR/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы.

    По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

    «В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.

    В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.

    В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.

    В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».

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    3 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена

    Чекунков: Морспасфлот эвакуирует людей с арестованного на Шпицбергене судна

    Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для спасения экипажа с задержанного норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» выделено судно Минтранса, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

    Арест на корабль, который в настоящее время находится в порту Баренцбург на Шпицбергене, был наложен в среду по заявлению украинской компании «Нафтогаз», передает РИА «Новости».

    «Для эвакуации людей, чтобы им было на чем туда уехать, задействовано судно Морспасфлота. Уже выделено судно Минтрансом», – рассказал Чекунков на итоговой пресс-конференции по результатам Восточного экономического форума.

    По словам министра, примерно половина людей, завершивших свое творческое задание, отправится судном Морспасфлота до середины сентября. Оставшимся сотрудникам обеспечат консульское сопровождение, и они вернутся на родину самолетом.

    Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Посольство России потребовало незамедлительно освободить судно и обеспечить безопасность его пассажиров и экипажа.

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    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    3 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Власти Норвегии открестились от захвата российского судна на Шпицбергене
    Власти Норвегии открестились от захвата российского судна на Шпицбергене
    @ Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил о непричастности властей к задержанию научно-исследовательского корабля «Профессор Молчанов» по требованию украинской компании.

    Военные и береговая охрана скандинавской страны не участвовали в захвате российского судна на Шпицбергене, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее юристы заявляли об обратном, однако официальные лица опровергли эту информацию.

    Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм прокомментировал ситуацию с задержанием корабля. «Это дело между «Нафтогазом» и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле», – подчеркнул чиновник.

    Он также добавил, что окружной суд принял решение об аресте имущества без предварительного уведомления Москвы. Само судно сейчас находится в порту Баренцбург. Арест наложили в среду по заявлению украинской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия Осло с пиратством.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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