Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Tекст: Елизавета Шишкова

Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

«Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для Победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе Съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.