Посол Алипов заявил о росте грузопотока между Россией и Индией

Посол Алипов сообщил об увеличении грузопотока по СМП с Индией

Tекст: Мария Иванова

Россия и Индия достигли соглашения об увеличении объема перевозок по Северному морскому пути до пяти миллионов тонн к 2030 году, передает РИА «Новости».

Посол России в Индии Денис Алипов отметил высокую заинтересованность Нью-Дели в использовании этого маршрута, который гармонично дополняется путем из Владивостока в Ченнаи.

«Индия высоко заинтересована в том, чтобы использовать этот маршрут. Пока в потенциальном плане, но этот интерес очевиден… Маршрут из Владивостока в Ченнаи гармонично дополняет Северный морской путь», – заявил дипломат. Он добавил, что сотрудничество не ограничивается торговлей и включает участие индийской стороны в развитии российской Арктики.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее сообщал, что за первые восемь месяцев 2026 года грузопоток по СМП вырос на 15%, достигнув 24,2 млн тонн. Интерес к маршруту растет как среди российских, так и иностранных судовладельцев из-за его краткости и небезопасной обстановки в Красном море и Персидском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия активно прорабатывают запуск морского коридора между Владивостоком и Ченнаи.

Индийское правительство планирует отправить первое пилотное судно по Северному морскому пути в 2027 году.

Президент Владимир Путин заявил о намерении развивать арктические логистические маршруты совместно с китайскими партнерами.